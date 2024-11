Google będzie uważnie nasłuchiwać. To nowy tryb w aplikacji

Dalsza część tekstu pod wideo

AssembleDebug, który stale dostarcza odkryć o nowych dokonaniach Google, zwłaszcza dotyczących Androida, pokazał na platformie X, jak będzie działać nowa opcja wyszukiwania konwersacyjnego w aplikacji Google – czyli wyszukiwania głosowego, które odświeża wyniki w czasie rzeczywistym po kolejnych zadanych pytaniach. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych i ma upodobnić korzystanie z wyszukiwarki do rozmów z Gemini Live.

Obecnie aplikacja Google czy mobilna wersja wyszukiwarki na smartfonie pozwala na zadawanie pytań głosowych, a nawet kontekstowe uszczegółowienie wyszukiwania (gdy kolejne pytania nawiązują do poprzednich), ale za każdym razem trzeba ponownie nacisnąć ikonę mikrofonu – wtedy Google nasłuchuje, zamienia to na tekst i prezentuje wyniki wyszukań. Kolejne pytania wymagają powtórzenia tej procedury.

Wyszukiwanie konwersacyjne pozwoli zadawać kolejne pytania bez naciskania przycisku mikrofonu – Google będzie cały czas nasłuchiwać i prezentować nowe wyniki w zależności od tego, o co pyta użytkownik. Animowana ikona nasłuchu obok pola wyszukiwania wskazuje, że Google czeka na zadawanie następnych pytań.

W praktyce może to wyglądać jak rozmowa prowadzona ze smartfonem, dająca więcej swobody użytkownikowi. Zasada działania tego rozwiązania przypomina Gemini Live, ale w tym przypadku nowa funkcja nastawiona jest na wyszukiwanie w internecie.

The demo of new conversational search in Google app. It continuosly listens to your voice where you can ask followup questions while performing a search.#Android #Google pic.twitter.com/DgXnMx5DU4