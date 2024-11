Czy Google nacina nas na cenach? Tyle kosztuje produkcja Pixela 9 Pro

Ile firma Google wydaje na wyprodukowanie smartfonu Pixel 9 Pro? Licząc same materiały, niewiele, przysłowiowe grosze. W sklepach ten sam smartfon kosztuje jednak krocie.

To, że koszt produkcji elektroniki różni się od końcowej ceny w sklepie, nikogo nie dziwi. To normalne, że producent chce zarabiać. Pozostaje jednak kwestia – jak wielką marżę sobie nalicza i tu mogą pojawiać się wątpliwości.

W Polsce najtańszy wariant modelu Pixel 9 Pro został wyceniony na 4949 zł, topowy model oznacza wydatek aż 7349 zł. W USA ceny zaczynają się od 999 USD, czyli około 4 tys. zł. A jakie są koszta materiałów?

Ile kosztuje wyprodukowanie smartfonu Pixel 9 Pro?

Według nowego raportu portalu Nikkei koszt wyprodukowania PIxela 9 Pro przez Google wynosi nieco ponad 400 USD, czyli około 1600 zł. Mowa o samych kosztach materiałów użytych do produkcji. Jest to spadek o 11% w porównaniu do kosztów materiałów Pixel 8 Pro.

Na łączną kwotę 406 USD wpływa głównie koszt układu Tensor G4 – 80 USD, panelu wyświetlacza M14 wyprodukowanego przez Samsunga – 75 USD oraz komponentów aparatu, które wiążą się z wydatkiem 61 USD.

Koszt materiałów to oczywiście tylko część sumy nakładów producenta. Trudne do policzenia są wydatki na badania i rozwój (R&D), do czego zalicza się między innymi opracowanie funkcji sztucznej inteligencji, opracowanie algorytmów i trybów aparatu czy rozwój samego Androida. Kolejne wydatki Google’a to marketing i dystrybucja, na cenę wpływają także lokalne podatki. Czy to wszystkie koszta faktycznie sumują się do kwoty około 3400 zł w najtańszym wariancie i ponad 5700 zł w najdroższym? Można powątpiewać.

Ten sam raport Nikkei mówi o cenach materiałów użytych do produkcji iPhone'a 16 Pro. Smartfon oznacza dla Apple wydatek 568 USD, czyli około 2265 zł. Na tę kwotę składa się wyświetlacz za 110 USD, komponenty aparatu za 91 USD oraz szacowany, chociaż niepotwierdzony koszt układu A18 Pro, wycenianego na 135 USD. W Polsce Phone 16 Pro dostępny jest od kwoty 5299 zł.

