Google Play: Za darmo gry i aplikacje o wartości 150 zł. Nie przegap!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 250 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

3D Earth Pro – Przepiękna pogodynka z Ziemią 3D

Normalna cena: 42,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

3D Earth Pro to prześliczna pogodynka, prezentująca nie tylko dane pogodowe ze stacji na całym świecie i prognozę, ale też model 3D naszej pięknej planety. Ziemia jest renderowana w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem światła słonecznego i informacji pogodowych. Oczywiście nie trzeba ograniczać się do oglądania jej w aplikacji – są tu też animowane tapety na ekran główny smartfonu. W połączeniu z kolekcją widżetów pogodowych można stworzyć unikatową kompozycję, która będzie przyjemna dla oka i praktyczna.

W 3D Earth można sprawdzić warunki pogodowe i prognozę dla dowolnego miejsca na 48 godzin do przodu oraz na 15 dni. Dzięki danym radarowym z Rain Viewer można w czasie bliskim rzeczywistemu obserwować opady i zachmurzenie. Poza standardowymi informacjami znajduje się tu też błąd odczuwalny, punkt rosy, widoczność na drogach oraz indeks UV.

Memorize: IELTS Vocabulary – Przygotuj się do egzaminu z angielskiego

Normalna cena: 28,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Planujesz aplikować do pracy, gdzie wymagany jest język angielski? Wybierasz się na uczelnię, a może po prostu chcesz poćwiczyć słówka? W aplikacji Memorize: IELTS Vocabulary możesz to zrobić za darmo. W tej aplikacji znajduje się ponad 4 tysiące słów, które występują na najpopularniejszym teście, sprawdzającym znajomość języka angielskiego.

Aplikacje Memorize wykorzystują fiszki angielsko-angielskie, a za podsuwanie kolejnych zadań odpowiada sztuczna inteligencja. Jej zadaniem jest takie dobieranie słów, by jak najczęściej pojawiały się te sprawiające problemy oraz nowe. Dzięki temu jest większa szansa, że w końcu się ich nauczysz. Skuteczność tej metody (SRS) została potwierdzona w badaniach. Poza tym aplikacja może przypominać o ćwiczeniach i będzie dostarczać słowa już opanowane w ramach powtórki. Oczywiście jest tu także zapis fonetyczny i możliwość odsłuchania słowa z zadania. Jest również szczegółowa analiza osiągnięć i historia popełnionych błędów. Możesz również potraktować aplikację jak zwykły słownik dzięki możliwości przeszukiwania.

Memorize: Learn Vietnamese – Gdy już opanujesz angielski…

Normalna cena: 28,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Znajomość angielskiego otwiera wiele drzwi, w tym do nauki kolejnych języków z pomocą aplikacji. Ten sam producent udostępnił za darmo jeszcze jedną ze swoich aplikacji. Memorize: Learn Vietnamese służy do ćwiczenia słówek języka wietnamskiego. Zasada działania jest identyczna z opisaną wyżej. Słownik aplikacji zawiera ponad 4400 słów i zwrotów, a nad prawidłową kolejnością czuwa sztuczna inteligencja.

Trivia Master – Gra dla kochających wiedzę bezużyteczną

Normalna cena: 20,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Znasz odpowiedzi na pytania, których nikt normalny nie zadaje? Trivia Master to gra dla Ciebie, trzeba tylko znać angielski. Jak wskazuje nazwa, to kolekcja pytań z różnych kategorii, które pozwolą Ci sprawdzić wiedzę na przeróżne tematy. Kto wie, może dowiesz się przy okazji czegoś nowego?

Gra została podzielona na 60 kategorii i poziomy, z których każdy zawiera 10 pytań. By przejść poziom, musisz prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie zawarte w nim pytania. Jest tu również system podpowiedzi, z których możesz skorzystać, jeśli utkniesz. Gra jest dostępna w pełni offline.

Shadow of Death: Dark Knight – Pokonaj ciemność jak na konsoli

Normalna cena: 5,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Shadow of Death: Dark Knight to przewijana w bok bijatyka w pięknej oprawie wizualnej. Jej pełna wersja pozwala odblokować wszystkie cztery postacie mrocznych rycerzy, z których każdy ma inny, unikatowy styl walki. Nie zabrakło systemu rozbudowy umiejętności oraz ciekawego ekwipunku, rodem z hardkorowego RPG. Przy tym sterowanie na ekranie dotykowym nie sprawia żadnych problemów.

Words Everywhere Pro – Słowa są wszędzie

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Words Everywhere to klasyczna rozsypanka literowa, przy czym nie ma tu limitu słów, które musisz znaleźć. Po prostu szukaj, aż uznasz, że więcej nie widzisz i spróbuj dostać się do rankingu. Czy jest jakiś haczyk? Niestety gra bazuje na słowniku języka angielskiego, ale można przekuć to w zaletę jako narzędzia edukacyjnego.

QR / Barcode Scanner PRO – Zawsze może się przydać

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

QR / Barcode Scanner PRO to szybka i rozbudowana aplikacja do skanowania kodów kreskowych i QR. Poradzi z kodami z linkiem do strony czy ciągiem cyfr. Może skanować także złożone zestawy danych jak wizytówki czy hasła do Wi-Fi. Podczas skanowania można skorzystać z aparatu, doświetlić obraz z użyciem diody smartfonu, albo skanować kody na zrobionych wcześniej zdjęciach. Zeskanowane informacje można zapisywać w historii i możesz w każdej chwili do nich wrócić.

Poza odczytywaniem kodów aplikacja pozwala również je tworzyć. W ten sposób możesz przygotować sobie wizytówkę, link, hasło o wiele innych kodów, a następnie łatwo je udostępnić.

Źródło zdjęć: Arlee.P / Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne, Google Play