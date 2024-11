Google Play: najlepsze aplikacje i gry na Androida w 2024 roku

Rok 2024 był pełen innowacji i niespodzianek w świecie aplikacji i gier mobilnych. Google Play, jak co roku, wyłonił swoje najlepsze propozycje, które zdobyły uznanie zarówno użytkowników, jak i ekspertów. Oto aplikacje i gry, które zdominowały rynek w 2024 roku.

Firma Google ujawniła listę zwycięzców nagród "Best of 2024", wyróżniając najlepsze aplikacje i gry roku w różnych kategoriach, dostępne w sklepie Google Play. W tym roku gigant postanowił nie tylko nagrodzić twórców, ale także podziękować im za wkład w rozwój ekosystemu Androida.

Zwycięzcy głównych kategorii

Najlepszą aplikacją okazał się Partiful. Ta platforma do planowania imprez zdobyła nagrodę dzięki intuicyjnemu designowi i nowatorskiemu podejściu do tworzenia zaproszeń. Narzędzie "Party Genie" pomaga szybko projektować zaproszenia i ułatwia potencjalnym uczestnikom RSVP za pomocą prostego linku.

Najlepsza gra 2024 roku to AFK Journey, fantasy RPG z rozbudowaną listą postaci i satysfakcjonującym systemem walki taktycznej. Jej rozległy świat do eksploracji i piękny styl graficzny również wyróżniają ją na tle konkurencji.

W kategorii najlepsza aplikacja wieloplatformowa wygrał Max, z bogatą biblioteką programów telewizyjnych, filmów i oryginalnych treści, zdobył nagrodę za możliwość kontynuowania oglądania na wielu urządzeniach. Niezależnie od tego, czy oglądasz na telewizorze, tablecie, czy nawet w samochodzie, możesz cieszyć się pełną biblioteką treści, gdziekolwiek jesteś.

Z kolei najlepsza gra wieloplatformowa to Clash of Clans. To mobilny klasyk, istniejący od ponad dekady, który w tym roku rozszerzył swoją dostępność na komputery PC i Chromebooki. Teraz gra jest zoptymalizowana pod kątem wszystkich platform, na których chcesz grać, niezależnie od tego, czy jest to telefon, tablet, Chromebook czy PC.

Best of 2024

Najlepsze aplikacje:

Najlepsza dla zabawy: Mila by Camilla Lorentzen,

Najlepsza dla rozwoju osobistego: UpStudy - Camera Math Solver,

Najlepsza na co dzień: MacroFactor - Macro Tracker,

Najlepszy ukryty klejnot: Timeleft,

Najlepsza na zegarki: Baby Daybook - Newborn Tracker,

Najlepsza na duże ekrany: Infinite Painter,

Najlepsza na Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies,

Najlepsza do samochodów: PBS KIDS Video.

Najlepsze gry:

Najlepsza wieloosobowa: Squad Busters,

Najlepsza "pick up & play": Eggy Party,

Najlepsza indie: Yes, Your Grace,

Najlepsza fabuła: Solo Leveling: Arise,

Najlepsza gra ciągła: Honkai: Star Rail,

Najlepsza dla rodzin: Tab Time World,

Najlepsza w Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance,

Najlepsza dla Google Play Games na PC: Cookie Run: Tower of Adventures.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google