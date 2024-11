Google sprzeda Chrome? Gigant ma nie lada problem

Według doniesień Bloomberg News, cytowanych także przez agencję Reutersa, amerykański Departament Sprawiedliwości chce zmusić Alphabet, czyli właściciela Google, do sprzedaży przeglądarki internetowej Chrome.

Amerykańskie władze od jakiegoś czasu mocno przyglądają się największym firmom technologicznym w kraju. Już w sierpniu tego roku tamtejszy sąd wydał wyrok w sprawie nielegalnego monopolu Google na rynku wyszukiwarek internetowych. Teraz Departament Sprawiedliwości domaga się kolejnych kroków, mających zapobiec rozwojowi monopolistycznej pozycji firmy.

Według Departamentu Sprawiedliwości, Google ma obecnie niemal pełną kontrolę nad tym jak użytkownicy przeglądają internet. Co więcej, poprzez wykorzystanie przeglądarki Chrome oraz wyszukiwarki Google, firma ma zbierać wiele danych dotyczących klientów, wykorzystując je później w celu wyświetlania targetowanych reklam zarabiając na nich miliardy dolarów. Według szacunków amerykańskich władz, Google kontroluje ponad 2/3 globalnego rynku wyszukiwarek internetowych.

Przedstawiciel Google, Lee-Anne Mulholland nazywa te działania Departamentu Sprawiedliwości radykalnymi oraz wykraczającymi poza wątki prawne. Dodaje, że takie kroki mogą szkodzić użytkownikom.

Google - jest pomysł na zakończenie monopolu firmy

Pomysłem władz na zakończenie monopolu Google jest podzielenie firmy. Już wcześniej padały sugestie, aby Google sprzedało część swojego biznesu. Miałaby to być właśnie przeglądarka Chrome lub system Android. Przedstawiciele Google nie chcą nawet słyszeć o takich opcjach i już przygotowują się do odwołania do ewntualnej decyzji sądu. Tej możemy spodziewać się w połowie przyszłego roku.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com