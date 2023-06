Mapy Google tak nie potrafią. Ta aplikacja powinna być obowiązkowa

Słoneczna, piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na dworzu. Niewskazana jest jednak zbyt długa ekspozycja na działanie Słońca. Pomóc może aplikacja ShadeMap.

Ostatnio temperatury w całej Polsce coraz częściej przypominają te z okresu wakacyjnego. Jest gorąco, słonecznie i bezchmurnie. Wydłużony weekend, który zaczął się w Boże Ciało, idealnie wpisuje się w letnie warunki atmosferyczne. Dzięki sprzyjającej pogodzie świetnie nadaje się do aktywności na świeżym powietrzu, takich jak pływanie na kajakach, zwiedzanie czy wspinaczka górska. Temperatura powietrza sprzyja też fanom odpoczynku na plażach przy jeziorach i tych zlokalizowanych nad morzem.

Osoby, które korzystają z obencych warunków atmosferycznych, powinny jednak pamiętać o unikaniu zbytniej ekspozycji na światło słoneczne. Zbyt długie przebywanie na słońcu, może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet udaru cieplnego. W wyniku długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, można doznać oparzenia skóry, alergii, a nawet przyczynić się do wystąpienia raka skóry.

Aplikacja wskazująca cień

W trakcie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu warto wybierać miejsca, które osłonięte są od działania promieni słonecznych. W cieniu pozostawać powinny zwłaszcza osoby starsze, które szczególnie narażone są na negatywne konsekwencje wysokich temperatur.

Pomocna dla wszystkich w te upalne i słoneczne dni, może okazać się aplikacja ShadeMap. Została ona zaprojektowana, tak aby umożliwić użytkownikom obserwowanie gdzie w danym momencie dnia występuje słońce, a gdzie cień. Mapa obrazuje występowanie osłoniętych przestrzeni w dowolnym czasie i miejscu na Ziemi. Gdziekolwiek planujesz wyjazd lub spędzanie czasu, możesz sprawdzić bezpieczne miejsce odpoczynku.

Mapa pozwala wybiec w przyszłość

Aplikacja zasadniczo działa tak samo Google Maps. Widzimy obraz z danego miejsca wraz z budynkami i charakterystycznymi miejscami z okolicy. Podobnie jak w mapach Google mamy opcję wybrania podglądu D2 oraz 3D. Aplikacja daje nam jednak możliwość sprawdzenia gdzie jest cień, zamiast wyszukiwania trasy czy ciekawych restauracji. ShadeMap wykorzystuje różne źródła danych, takie jak zdjęcia satelitarne, informacje geoprzestrzenne lub raporty użytkowników, tak by precyzyjnie zlokalizować zacienione obszary w okolicy.

Dodatkowo istnieje możliwość przesuwania czasu, zarówno w tył jak i w przyszłość, aby śledzić przemieszanie się zacienionych miejsc. Użytkownik wybierając się na piknik na przykład o 10, ma możliwość wyszukania cienia w godzinach przyjazdu. Dodatkowo może sprawdzić, przez jaki czas dana lokalizacja, będzie narażona na nasłonecznienie.

ShadeMap może okazać się szczególnie przydatna dla urlopowiczów, osób planujących sadzenie roślin, wymagających niekiedy zacienionych miejsc by nie doszło do wypalenia liści lub ugotowania w donicy, czy właścicieli psów, którym zależy by nie narażać ich na przegrzanie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, ShadeMap