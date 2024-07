Mapy Google w cieniu skandalu. Spokojnie, człowiek się pomylił

Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Korzystają z niej użytkownicy na całym świecie, którzy z pewnością nie byliby zadowoleni, gdyby nagle zaczęły pojawiać się w niej reklamy. Tymczasem jeden z użytkowników Twittera twierdzi, że tak się właśnie stało.

Anthony Higman na Twitterze twierdzi, że w trakcie korzystania z Map Google wyświetliła mu się reklama. Przekonuje, że w tym czasie nie robił nic z telefonem i nie kliknął ekranu w żadnym miejscu. Wywołało to spore poruszenie, w końcu wyświetlanie reklam w trakcie nawigacji to nie jest coś, co spodobałoby się użytkownikom.

Yo Check Out This Wild New Ad Format On The Google Maps App.



I Put In Directions Down The Shore And Then When I Passed This Gas Station This Royal Farms Ad Popped Up With "Add Stop"



I Didnt Type Anything In About Gas Or Food Or Anything? Anyone Know What Kind OF Ad Format This… pic.twitter.com/HiRfOZPo8n