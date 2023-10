Zaktualizuj Mapy Google. Liczba zmian zrywa beret

Google wprowadza prawdziwą rewolucję do jednej ze swoich kluczowych aplikacji. Już wkrótce Google Maps będzie nie do poznania. Pojawi się wiele nowych funkcji, a istniejące zostaną usprawnione.

Mapy Google to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji nawigacyjnych wśród użytkowników systemu Android. Od lat korzystają z niej kierowcy, rowerzyści oraz piesi. Jednak konkurencja nie śpi i Google potrzebuje stałych zmian i nowości, by utrzymać się na szczycie. Teraz dostaniemy dużą dawkę nowych i usprawnionych funkcji, które przydadzą się każdemu użytkownikowi.

Google wprowadza Immersive View

Już wcześniej Google zapowiadało wprowadzenie trybu Immersive View dla wyznaczonych tras. Zamiast standardowego widoku 2D zmuszającego użytkownika do ciągłego spoglądania w ekran, by upewnić się, że idzie dobrze, teraz trasy będą pokazywane w wielowymiarowym widoku z uwzględnieniem takich czynników jak aktualna pogoda. W ten sposób o wiele łatwiej będzie zapamiętać wyznaczoną trasę. Funkcja wspierana jest przez sztuczną inteligencję i potrafi symulować natężenie ruchu ulicznego.

Trzeba jednak być świadomym, że póki co w Polsce ta funkcja na razie nie będzie dostępna. Początkowo pojawi się w takich miastach jak Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florencja, Las Vegas, Londyn, Los Angeles, Miami, Nowy Jork, Paryż, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio i Wenecja.

Łatwiej znajdziesz miejsca docelowe

Ponadto znalezienie miejsca docelowego będzie teraz o wiele prostsze. Jeżeli chcesz dojść do restauracji, dotarłeś pod wyznaczone miejsce i nadal nie masz pojęcia, w którym budynku się ona znajduje, to teraz dostaniesz spore ułatwienie. Google wprowadza funkcję obiektywu do Google Maps. Zagubiony użytkownik może ją włączyć i skierować aparat na budynki, by dowiedzieć się, co się w nich znajduje. Po nakierowaniu kamery na konkretną budowlę wyskoczy krótka informacja o nazwie budynku i godzinach otwarcia.

Dobrą wiadomością dla kierowców jest to, że ulepszona zostanie nawigacja po drogach. W aktualnym stanie czasem ciężko dojrzeć, czy trzeba zmienić pas, czy pozostać na aktualnym. Google zamierza wprowadzić dokładniejszy widok, obejmujący nawet poszczególne pasy ruchu, dzięki czemu nie przegapisz już żadnego zjazdu.

Coś dla posiadaczy elektryków

Inną nowością dla kierowców jest mapa stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Elektryki są coraz bardziej powszechne, a sieć ładowarek nadal dość rzadka. Często trzeba przejechać wiele kilometrów, zanim znajdziemy miejsce, w którym można podłączyć samochód. Teraz będzie można łatwo zlokalizować takie punkty za pomocą Google Maps.

