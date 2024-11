Kontakty Google z nowościami. Aż się chce skorzystać

Możemy już pożegnać się na dobre z trzema kropkami w rozwijanym menu Google. Przynajmniej na Androidzie. Odświeżony interfejs użytkownika zawiera teraz ikony i nowe opcje kontaktów.

Aplikacja Google Kontakty (Google Contacts, czyli Kontakty na Androidzie) zyskuje nowy interfejs użytkownika. Teraz zobaczymy nowe ikony ustawień kontaktów i opcję "Przypomnienia", która umożliwi ustawienie przypomnień o urodzinach lub rocznicach dla kontaktu. Opcje te były dostępne wcześniej w menu, ale były dość głęboko schowane i nie łatwo było je znaleźć. Zmiana, którą wprowadza Google to uproszczenie opcji kontaktów, które w zasadzie polega na modyfikowaniu ustawień. Przeprojektowana funkcja teraz wyświetla ikony różnych ustawień kontaktu. Są to: dzwonek, udostępnij kontakt, dodaj do ekranu główego i przenieś na inne konto.

Opcja "Przypomnienia" to nowość, którą dodano do listy. Za jej pomocą możemy ustawiać przypomnienia o urodzinach i ważnych rocznicach. Na dole strony mamy też opcję "Informacje o kontakcie". Jest to o tyle przydatne, że pokazuje z którego konta Google lub aplikacji kontakt jest dostępny.

Zmiany wprowadzane są dla użytkowników Androida, wraz z wersją 4.44.31.692334116 aplikacji Kontakty Google.

