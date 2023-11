Straciłeś dane na Dysku Google? Nie mamy dobrych informacji

Google już wie, czemu niektórym użytkownikom zaczęły znikać pliki z Dysku Google. Niestety, raczej nie da się ich odzyskać.

Niedawno donosiliśmy, że część użytkowników Dysku Google zauważyła, że na ich kontach brakuje części plików. Momentalnie pojawiało się coraz więcej głosów niezadowolenia i sprawa szybko zyskała rozgłos. Google ruszył ze śledztwem i już wiemy, co prawdopodobnie było przyczyną problemów.

Znikające pliki z Dysku Google

Google przeprowadził szybkie śledztwo, z którego wynika, że winna całemu zdarzeniu jest aplikacja Dysku Google na komputery. To właśnie ona miała doprowadzić do usuwania niektórych plików. Jeśli z niej nie korzystałeś, to dane są prawdopodobnie w pełni bezpieczne. Powodów do zmartwień nie mają też użytkownicy aplikacji mobilnych.

Problem miał dotknąć ograniczonej liczby użytkowników. Pomimo tego Google wydał kilka zaleceń dla wszystkich użytkowników aplikacji Dysk Google na komputery. Brzmią one:

Nie klikaj "rozłącz konto" w aplikacji Google Drive

Nie usuwaj, ani nie przenoś folderów z danymi aplikacji: Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Opcjonalnie: jeśli masz miejsce na dysku komputera, zrób kopię zapasową folderów z danymi.

Niestety, jeśli nie trzymaliście dodatkowej kopii zapasowej plików, które zostały usunięte z chmury Google, to prawdopodobnie już nie da się ich odzyskać. Dlatego zawsze najlepiej mieć kopię zapasową, a najlepiej jeszcze kopię zapasową kopii zapasowej.

