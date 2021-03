Chiny kontra Apple: TikTok będzie śledził bez pozwolenia

TikTok i inne aplikacje mobilne z Chin będą mogły śledzić użytkowników, mimo że Apple zapewnia ochronę przed tym. Aplikacje te wykorzystają metodę identyfikowania użytkowników iPhone'ów, której Apple nie jest w stanie zatrzymać.

Apple wprowadził do AppStore i iOS zmiany, mające zapewnić transparentność mechanizmów śledzących w aplikacjach i dać nam nad nimi większą kontrolę. To dlatego w AppStore przy wielu aplikacjach pojawiły się listy uprawnień, a po instalacji aplikacje proszą o dostęp do potrzebnych im informacji.

Ochrona przed śledzeniem pójdzie jeszcze dalej. W najbliższych tygodniach Apple ma wprowadzić jeszcze jedno obostrzenie – autorzy aplikacji będą musieli poprosić użytkowników o zgodę na śledzenie do celów marketingowych. Konkretnie nie będą otrzymywać unikalnego identyfikatora urządzenia bez zgody właściciela.

Jednak prywatność jest nie w smak Chinom i chińskim reklamodawcom. Oni nie mają zamiaru grać zgodnie z zasadami. Tamtejszy związek reklamowy, wspierany przez rząd, wprowadził CAID – alternatywną metodę identyfikacji iPhone'ów. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona stosowana tylko w Państwie Środka, ale i tak warto wiedzieć o jej istnieniu.

CAID przetestują wydawcy aplikacji mobilnych, w tym ci najwięksi – ByteDance, do którego należy TikTok, oraz Tencent, rozwijający między innymi PUBG. Aplikacje będą sięgać po CAID w momencie, gdy tradycyjnie używany IDFA (Identifier for Advertisers) jest niedostępny.

Ciekawe, jak zareaguje na to Apple. Stanowisko firmy mówi, że aplikacja musi „poprosić” o zgodę na śledzenie, nawet jeśli będzie korzystać z innego niż IDFA mechanizmu. Jestem pewna, że TikTok czy PUBG nie będą się do tej zasady stosować i mimo wszystko będą stosować swój mechanizm śledzenia. To może doprowadzić do konfliktu, być może TikTok i PUBG wylecą z AppStore.

Źródło zdjęć: TikTok

Źródło tekstu: Financial Times, AppleInsider