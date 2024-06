Arkusze Google nieźle się rozpędziły. Na to czekaliśmy

Arkusze Google to niezwykle popularna aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Kto na nich pracuje, ten wie, co się sprawdza najlepiej. Aplikacja właśnie spełniła marzenia większości.

Firma Google ogłosiła, że Arkusze Google zostały właśnie zaktualizowane. Dzięki temu staną się one jeszcze bardziej wydajne i przystępne. Co to znaczy dla zwykłego użykownika?

Szybciej nie znaczy gorzej

Podczas wykonywania typowych działań kalkulacyjnych takich, jak uruchamianie formuł, tworzenie tabel przestawnych, dodawania formatowań warunkowych, obliczenia Arkusza będą wykonywane w tle. Odczujemy różnicę w szybkości. Google podwoiło prędkość obliczeń w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge. To zwiększenie prędkości znacznie poprawi przetwarzanie danych w Arkuszach Google.

Aby osiągnąć taką wydajność, zespół Arkuszy Google współpracował z zespołem przeglądarki Chrome. Obliczenia są teraz obsługiwane przez nową technologię internetową o nazwie WasmGC (WebAssembly Garbage Collection).

To nie koniec prac w kwestii szybkości. Google pracuje teraz nad skróceniem początkowego czasu ładowania Arkuszy oraz poprawą wydajności kopiowania i filtrowania.

