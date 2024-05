Google zmusi cię do aktualizacji. Nowy system już wszedł

Aktualizacje są cenne. Wzbogacają aplikacje o nowe funkcje i usuwają luki bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak chcemy je wgrywać, gdyż mogą okazać wadliwe i negatywnie wpływać na stabilność, albo wprowadzać zmiany trudne do zaakceptowania. Jak w przypadku Wiadomości Google, które przy wpisywaniu określonych zwrotów zaczęły ostatnio wyświetlać wątpliwie przydatne animacje.

Niemniej Google wątpliwości użytkowników zdają się nie obchodzić, gdyż właśnie za sprawą wspomnianych Wiadomości wprowadził nowy mechanizm. Ten ma zmuszać do aktualizacji nawet opornych. Jak? Pełnoekranowymi i wyjątkowo nachalnymi powiadomieniami, uniemożliwiającymi korzystanie z appki do momentu ich zamknięcia.

Jeśli nie zaktualizujesz Wiadomości Google, to za każdym razem, odpalając aplikację, obejrzysz przypomnienie o dostępności update'u. Wyświetli się ono na pełnym ekranie i dopiero po ręcznym zamknięciu, odkryje właściwe funkcje narzędzia. Co więcej, ustawienie nie zostanie zapamiętane, a powiadomienie będzie uparcie powracać dopóki stosownej aktualizacji nie wykonasz.

Google's plan is to annoy you relentlessly until you update Google Messages



✓ Read more - https://t.co/RWufIOBJjJ



In short - You will see a full-screen update dialog every time you open the app. That will be enough to make you hit the update button 😁#Google #Android pic.twitter.com/LwkTqEIMwc