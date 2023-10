Apple stworzyło swojego Pegasusa. Nie zgadniesz, do czego ma służyć

Apple w tajemnicy rozwija projekt Pegasus. Znamy szczegóły przedsięwzięcia.

Przeglądając portfolio firmy Apple łatwo zauważyć, że brakuje w nim jednej rzeczy: własnej wyszukiwarki internetowej. Jest to o tyle interesujące, że najwięksi rywale giganta z Cupertino - Google i Microsft - tego typu usługi mają i stanowią one kluczowy element ich ekosystemów.

Jak się jednak okazuje, ta sytuacja może się w niedalekiej przyszłości zmienić. Jak donosi Mark Gurman z redakcji Bloomberga, w Apple powstał duży zespół pod kierownictwem Jonha Giannandrea (szef działu zajmującego się AI), pracujący nad projektem "Pegasus".

Apple tworzy własną wyszukiwarkę

Apple'owski Pegasus nie ma jednak nic wspólnego ani z ośmiobitowymi grami, ani szpiegowaniem politycznych dysydentów. To nowoczesny silnik wyszukiwania, który docelowo ma być wykorzystywany w usługach i aplikacjach giganta z Cupertino. Już niebawem trafi on m.in. do sklepu App Store.

Jak zwraca uwagę Gurman, aktualnie Apple nie ma w planach tworzenia na bazie Pegasusa uniwersalnej wyszukiwarki internetowej pokroju Google czy Binga. Co trzeba podkreślić: nie ma takich planów obecnie. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości sytuacja może się zmienić - czy to na skutek zmian prawnych, czy też pogorszenia relacji giganta z Cupertino z Google.

Jeśli kiedykolwiek miałoby do tego dojść, Apple ma obecnie wszystkie niezbędne elementy, by stworzyć własną wyszukiwarkę i zmonopolizować kolejny ważny element ekosystemu.

Zobacz: iPhone 15 parzy w ręce. Apple obiecuje poprawę

Zobacz: Microsoft chciał sprzedać znaną usługę. Nie uwierzysz komu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Laura Hutton / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac, Bloomberg