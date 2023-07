Apple szykuje gamingowego iPhone'a? Tak jakby

Apple planuje zmienić iPhone'a w pełnoprawny sprzęt gamingowy. Wszystko za sprawą nadchodzącej aktualizacji dla systemu iOS.

Granie na smartfonach to temat w równym stopniu powszechny co kontrowersyjny. Wygląda jednak na to, że nie zraża to Apple, które planuje zmienić swoje smartfony w pełnoprawny sprzęt gamingowy.

Apple pracuje nad trybem gry dla iOS

Krokiem w tym kierunku ma być wprowadzenie w przyszłych wersjach iOS dedykowanego trybu gry. Będzie to rozwiązanie analogiczne do tego, które pojawiło się w wersjach testowych macOS Sonoma.

Choć tryb gry dla systemu iOS nie został oficjalnie zapowiedziany przez Apple, możemy sobie łatwo wyobrazić, jak będzie działał w praktyce. Po jego aktywacji gry będą otrzymywały wyższy priorytet w dostępie do zasobów systemowych, co powinno się przełożyć na wyższe, bardziej stabilne osiągi. W przypadku implementacji proponowanej przez Apple dochodzi również redukcja opóźnienia dla łączności Bluetooth, co przydaje się w przypadku bezprzewodowych kontrolerów i słuchawek.

W temacie trybu gry dla systemu iOS nadal pozostaje jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiemy, co dokładnie będzie obejmowała nowa funkcja, jak zostanie zaimplementowana i kiedy trafi do użytkowników. Być może zobaczymy ją wraz z premierą iOS 17, a być może będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Ba, na tym etapie nie można wykluczyć, że Apple całkowicie porzuci projekt, zanim oficjalnie ujrzy on światło dzienne. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo gigant z Cupertino skupia się ostatnio na temacie gamingu. Kto wie, może faktycznie niebawem iPhone stanie się realną alternatywą dla mobilnych konsol? Trzymamy za to kciuki.

Zobacz: Apple wydał iOS 16.6. Lepiej to zainstaluj

Zobacz: Apple dogaduje się z Nokią. Chodzi o patenty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Lech Okoń)

Źródło tekstu: 9to5Mac