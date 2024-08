Piekło zamarzło: Apple otwiera NFC dla deweloperów spoza UE

Apple ogłosiło, że deweloperzy będą wkrótce mogli oferować transakcje NFC bezpośrednio w aplikacjach, wykorzystując Secure Element. Ta zmiana, wprowadzona wraz z aktualizacją systemu iOS 18.1, umożliwi twórcom aplikacji na iPhone’a integrację płatności zbliżeniowych NFC, niezależnie od Apple Pay i Apple Wallet.

Wykorzystując nowe API NFC i SE (Secure Element), deweloperzy aplikacji na iPhone'y zyskają możliwość implementacji transakcji bezkontaktowych w swoich programach dla płatności w sklepach, kluczy samochodowych, zamkniętych systemów transportowych, identyfikatorów korporacyjnych, legitymacji studenckich, kluczy do domów i hoteli, kart lojalnościowych i nagród, a także biletów na wydarzenia. W przyszłości obsługiwane mają być również dokumenty tożsamości wydawane przez rządy różnych krajów.

Apple twierdzi, że bezpieczeństwo i prywatność użytkowników to dla tej firmy priorytet. Dlatego nowe rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić deweloperom bezpieczny sposób na oferowanie transakcji NFC bezpośrednio z ich aplikacji iOS. API NFC i SE wykorzystują Secure Element, czyli certyfikowany chip zgodny ze standardami branżowymi, przeznaczony do bezpiecznego przechowywania wrażliwych informacji na urządzeniu.

Amerykański gigant poinformował, że poświęcił znaczne zasoby na zaprojektowanie rozwiązania chroniącego bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, wykorzystując szereg własnych technologii sprzętowych i programowych podczas realizacji transakcji zbliżeniowej. Chodzi nie tylko o Secure Enclave, ale również uwierzytelnianie biometryczne i serwery Apple'a. Aby dokonać transakcji zbliżeniowej w aplikacji wykorzystującej wymienione wcześniej API, użytkownicy mogą otworzyć aplikację bezpośrednio lub ustawić ją jako domyślną aplikację do transakcji zbliżeniowych w ustawieniach iOS i dwukrotnie kliknąć boczny przycisk iPhone’a, aby zainicjować transakcję.

Aby zintegrować nowe rozwiązanie w swoich aplikacjach na iPhone’a, deweloperzy będą musieli:

zawrzeć umowę handlową z firmą Apple,

ubiegać się o uprawnienia NFC i SE,

uiścić związane z tym opłaty.

Dzięki takie polityce dostęp do odpowiednich API mają mieć tylko autoryzowane podmioty, które spełniają określone wymogi branżowe i regulacyjne oraz zobowiązują się do przestrzegania standardów bezpieczeństwa i prywatności Apple'a. API NFC i SE będą dostępne dla deweloperów w Australii, Brazylii, Kanadzie, Japonii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w nadchodzącej wersji deweloperskiej iOS 18.1, a kolejne lokalizacje zostaną dodane w przyszłości. Deweloperzy i użytkownicy nadal będą mieli dostęp do płatności Apple Pay i aplikacji Wallet.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple