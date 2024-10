iOS 18.1 w Polsce bez Apple Intelligence. Są za to inne nowości

Firma Apple oficjalnie wydała dziś (18 października 2024 roku) najnowsze wersje oprogramowania dla swoich urządzeń. Wśród nich znalazł się iOS 18.1, który wnosi do iPhone'ów funkcje Apple Intelligence, ale nie w Polsce ani w innych krajach UE. Co zatem nowego wnosi do tych urządzeń na Starym Kontynencie?

Funkcje Apple Intelligence to największa nowość, jaką przynosi wydany dzisiaj iOS 18.1. Nowości te jednak aż do kwietnia 2025 roku nie będą dostępne w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Dla nas lista nowości jest przez to znacznie krótsza i ogranicza się przede wszystkim do poprawek znalezionych błędów. Jest też kilka nowych funkcji i ulepszeń, w tym możliwość nagrywania połączeń, nowe opcje aparatu dla iPhone'ów 16 i 15 Pro, funkcje badania słuchu i aparatu słuchowego dla AirPods Pro 2, ulepszenia Centrum Sterowania czy obsługę wiadomości biznesowych RCS.

Oficjalna lista nowości w iOS 18.1

Oficjalna lista nowości, które wprowadza do wspieranych iPhone'ów iOS 18.1, wygląda tak:

Telefon: funkcja Nagrania połączeń umożliwia nagrywanie połączeń na żywo lub połączeń FaceTime audio z automatycznym powiadomieniem o nagrywaniu rozmowy,



Aparat: narzędzia kamery pozwalają szybko przełączać na tryb aparatu TrueDepth (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max), wykonywanie zdjęć przestrzennych oraz wideo przestrzennych jest dostępne w nowym trybie pracy aparatu Przestrzenne (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max),



AirPods: funkcja badania słuchu dostarcza naukowo potwierdzone wyniki badań słuchu wykonane w domu (funkcja przeznaczona dla użytkowników w wieku 18 lat i starszych), funkcja Aparat słuchowy zapewnia spersonalizowaną pomoc na poziomie klinicznym, która jest automatycznie stosowana do dźwięków w Twoim otoczeniu, muzyki, filmów i połączeń telefonicznych (funkcja przeznaczona dla użytkowników w wieku 18 lat i starszych z odczuwanym łagodnym lub umiarkowanym ubytkiem słuchu).



Ostatnie funkcje wymagają słuchawek AirPods Pro 2 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 7B19 lub nowszej. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub we wszystkich regionach.

Uaktualnienie do iOS 18.1 zawiera także następujące udoskonalenia i poprawki błędów:

Centrum sterowania udostępnia nowe opcje umożliwiające indywidualne dodawanie narzędzi łączności i zerowanie konfiguracji,

usługa Wiadomości biznesowe RCS umożliwia nawiązywanie połączeń z firmami za pośrednictwem czatów RCS (wymagana obsługa przez operatora),

naprawiono problem w aplikacji Podcasty, w wyniku którego nieodtworzone odcinki były oznaczane jako odtworzone,

naprawiono problem, w wyniku którego filmy nagrane w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s, gdy urządzenie było ciepłe, mogły się zacinać podczas przewijania wideo w aplikacji Zdjęcia,

naprawiono problem, w wyniku którego cyfrowe kluczyki do samochodu odtworzone z backupu lub przesłane bezpośrednio z innego iPhone’a nie mogły odblokować ani uruchomić pojazdu za pomocą funkcji dostępu pasywnego,

naprawiono problem, który mógł powodować nieoczekiwane ponowne uruchamianie iPhone’ów 16 i iPhone’ów 16 Pro.

Apple zastrzega, że część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Apple