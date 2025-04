Karty graficzne GeForce RTX 40 sprzedają się lepiej niż RTX 50

Sprzedaż kart graficznych

Oczywiście "dobra cena" to kwestia dyskusyjna, bowiem rekomendowana wynosiła 299 dolarów, więc sporo mniej niż aktualne 450-460 dolarów, które trzeba za nią zapłacić. Jednak nowsze modele są jeszcze droższe, więc najwyraźniej jest to kwota, którą niecierpliwi gracze są w stanie przełknąć.

Pokazuje to, jak trudna jest aktualnie sytuacja na rynku kart graficznych. Dostępność poszczególnych modeli jest słaba, a ceny są wysokie. Dotyczy to zarówno NVIDII, jak i AMD. Dlatego, jeśli jesteście w stanie poczekać, to lepiej na razie wstrzymać się z zakupami aż sytuacja ulegnie poprawie.