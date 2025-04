Biedronka przecenia na potęgę. Nowa oferta ważna tylko w weekend

Powerbank to urządzenie, które warto mieć w zanadrzu właściwie cały czas. Nigdy nie wiemy, kiedy nam się przyda. Teraz zbliża się czas sprzyjający podróżom i bardziej intensywnemu przemieszczaniu się, przed nami bowiem gorący okres świąteczny, a także majówka. Warto mieć przy sobie zapas energii, aby nic nie zakłóciło naszego wypoczynku oraz nie utrudniło podróży. Powerbank możemy przez weekend (4-6 kwietnia) zakupić w Biedronka Home za 69,50 zł. Cena regularna sprzętu to 139 złotych. Mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą. Lepiej się pospieszyć, bo są to dość popularne urządzenia, które na ogół szybko znikają z półek.