iOS 17.2 nadchodzi. Przyniesie kilka użytecznych funkcji

Pojawiła się pierwsza beta systemu iOS 17.2. Zawiera ona nową opcję przycisku akcji w iPhone'ach 15 Pro oraz przynosi kilka innych użytecznych funkcji.

Nowa funkcja przycisku akcji

Firma Apple udostępniła ostatnio finalną wersję oprogramowania iOS 17.1, a tymczasem programiści mogą już pobrać iOS 17.2 w wersji beta 1. Aktualizacja ta przynosi między innymi nową opcję do przycisku akcji w iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max. Dla przypomnienia, Apple zastąpił w tych iPhone'ach przełącznik wyciszania (umieszczony nad przyciskami głośności po lewej stronie) konfigurowalnym przyciskiem akcji, za pomocą którego użytkownik może szybko wywołać określone zadania.

Aktualnie dostępne są następujące akcje:

Tryb cichy: włączanie lub wyłączanie trybu cichego.

włączanie lub wyłączanie trybu cichego. Focus: włącz lub wyłącz konkretny Focus.

włącz lub wyłącz konkretny Focus. Aparat: otwórz aplikację Aparat, aby szybko zrobić zdjęcie, selfie, wideo, portret lub autoportret.

otwórz aplikację Aparat, aby szybko zrobić zdjęcie, selfie, wideo, portret lub autoportret. Latarka: włącz lub wyłącz latarkę.

włącz lub wyłącz latarkę. Notatka głosowa: rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie notatki głosowej.

rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie notatki głosowej. Lupa: otwórz aplikację Lupa.

otwórz aplikację Lupa. Skrót: otwórz aplikację lub uruchom swój ulubiony skrót.

otwórz aplikację lub uruchom swój ulubiony skrót. Dostępność: szybki dostęp do ulubionych funkcji ułatwień dostępu.

szybki dostęp do ulubionych funkcji ułatwień dostępu. Brak działania: nic nie rób.

iOS 17.2 dodaje do tej listy opcję Tłumacz. Wystarczy nacisnąć przycisk akcji, aby rozpocząć tłumaczenie treści w obcym języku.

Pomoc dla pracowników Apple Store

Gdy pierwszy raz uruchamiamy smartfon, na przykład iPhone'a, ale dotyczy to również wielu urządzeń z Androidem, jedną z pierwszych czynności, którą wykonujemy, jest aktualizacja oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji. iOS 17.2 umożliwi pracownikom Apple Store aktualizowanie iPhone'ów zamkniętych w pudełkach. Jak to się będzie odbywać? iPhone zamknięty fabrycznie w pudełku zostanie umieszczony na specjalnej podkładce, która bezprzewodowo włączy urządzenie, zaktualizuje jego oprogramowanie do najnowszej wersji i wyłączy. A to wszystko bez naruszania opakowania.

Inne nowości

Aktualizacja iOS 17.2 będzie zawierać także funkcję dodawania utworów oznaczonych jako ulubione do automatycznej listy odtwarzania „Ulubione” w Apple Music. Umożliwi ona użytkownikom udostępnianie playlist innym osobom i zapraszanie ich do dodawania utworów do swojej listy. Będzie mógł to zrobić każdy, kto ma link, lub tylko osoby zatwierdzone przez użytkownika.

Apple aktualizuje również aplikację Dziennik.

Dziennik to nowy sposób na refleksję i ponowne przeżywanie wyjątkowych chwil. Rejestruj przemyślenia na temat ważnych wydarzeń z życia lub codziennych czynności. Dodawaj szczegółowe informacje do każdego wpisu za pomocą zdjęć, muzyki, nagrań dźwiękowych i nie tylko. Oznaczaj ważne momenty i wracaj do nich później, aby znaleźć nowe spostrzeżenia lub wyznaczyć nowe cele.

– twierdzi Apple

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: 9to5Mac, Phone Arena