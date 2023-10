Pilnie usuń to z telefonu. Podkrada pieniądze z konta

Specjaliści od bezpieczeństwa znaleźli w Sklepie Google Play kilkanaście szkodliwych aplikacji. Jeśli masz jedną z nich, to natychmiast powinieneś ją usunąć z telefonu.

Chociaż Google dwoi się i troi, aby do Sklepy Play trafiały tylko bezpieczne aplikacje, to wydaje się, że jest to walka z wiatrakami. Co jakiś czas pojawiają się tam appki, które są szkodliwe dla użytkowników. Analitycy firmy Doctor Web wykryli ich aż kilkanaście. Co gorsze, zostały zainstalowane przez miliony użytkowników.

Natychmiast usuń to z telefonu

Z analizy ekspertów firmy Doctor Web wynika, że w niektórych aplikacjach ukryte były programy typu malware z rodziny FakeApp, Joker oraz HiddenAds.

Te ostatnie (HiddenAds) przez cały czas działają w tle i uruchamiają reklamy w przeglądarce internetowej, generując w ten sposób zyski dla twórców. Co gorsze, są trudne do usunięcia, bo często podmieniają swoją ikonę. Doctor Web w ostatnim czasie wykrył cztery takie aplikacje:

Super Skibydi Killer — 1 mln instalacji

Agent Shooter — 500 tys. instalacji

Rainbow Stretch — 50 tys. instalacji

Rubber Punch 3D — 500 tys. instalacji

Z kolei programy malware z rodziny FakeApp, które przekierowują użytkowników na strony z fałszywymi okazjami inwestycyjnymi czy też kasyna online. To między innymi:

Eternal Maze — 50 tys. instalacji

Jungle Jewels — 10 tys. instalacji

Stellar Secrets — 10 tys. instalacji

Fire Fruits — 10 tys. instalacji

Cowboy's Frontier — 10 tys. instalacji

Enchanted Elixir — 10 tys. instalacji

Natomiast programy z kategorii Joker zapisują nieświadomych użytkowników do płatnych subskrypcji premium. Tak działały:

Love Emoji Messenger — 50 tys. instalacji

Beauty Wallpaper HD — 1 tys. instalacji

Jak widać, w sumie wszystkie te szkodliwe aplikacje zostały zainstalowane ponad 2,2 mln razy, więc naraziły na straty ogromną liczbę użytkowników Androida. Jeśli któraś z nich znajduje się na Waszym telefonie, to najlepiej jak najszybciej ją usunąć.

