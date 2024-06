Android będzie się łatwiej aktualizował - to zasługa Qualcommu

Qualcomm pomoże małym producentom smartfonów z aktualizacjami dla Androida, zapewnił Chris Patrick w wywiadzie dla Android Authority.

Qualcomm chce pomóc producentom smartfonów OEM

Mali producenci smartfonów, czyli głównie te wszystkie egzotyczne marki urządzeń, które znamy z AliExpressu mają duży problem, by uzyskać aktualizacje zabezpieczeń czy tym bardziej aktualizacje do nowej wersji Androida, a następnie wysłać je do użytkownika końcowego. Jednym z wielu powodów wolnego tempa czy zupełnego braku aktualizacji jest użycie starszych chipsetów w telefonach z Androidem. Zazwyczaj, im starszy sprzęt, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie on nadal wspierany.

Chris Patrick, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. smartfonów w Qualcommie poinformował, że SoC telefonu nie jest jedynym winowajcą, ale przyczynia się do problemu. Dlatego firma pracuje od kilku lat z Google i producentami OEM nad zmianą struktury kodu inline.

To rozwiązanie ożywi rynek smartfonów

Patrick liczy na to, że zmiana podejścia Google'a pozwoli na zapewnienie szybkich aktualizacji nawet dla małych producentów, co może przyczynić się do większej konkurencyjności na rynku smartfonów, przede wszystkim jednak będzie korzyścią dla klientów.

Więcej szczegółów na temat wspólnego projektu Google'a i Qualcommu poznamy "później w tym roku", prawdopodobnie podczas planowanego październikowego szczytu Qualcommu na Hawajach. Zapomnijcie jednak o okresie wsparcia jak w Pixelach Google'a, gdzie producent obiecuje 5 czy nawet 7 lat aktualizacji. Jednak już przejście z jednego roku np. na 3-4 lata będzie dużym wyczynem. Pozostaje trzymać kciuku.

