Android Auto dał i od razu zabrał. Użytkownicy zakłopotani

Kierowcy zauważyli, że popularny komunikator znikł z Android Auto. Co się stało z Telegramem?

Telegram wyparował

Telegram znikł z Android Auto wraz z ostatnią aktualizacją. Google bada problem, ale możliwe, że nic z tego nie wyniknie.

Pierwsze zwiastuny zmian pojawiły się jeszcze w grudniu 2023. W bazie błędów komunikatora można znaleźć zgłoszenie dotyczące braku Telegrama w Android Auto po aktualizacji oprogramowania dla kierowców. Zgłoszenie jest nadal „otwarte” – nikt z deweloperów nie ustosunkował się do problemu użytkowników.

Problem występuje w różnych autach i na smartfonach różnych marek. Na Reddicie można znaleźć zgłoszenia od posiadaczy smartfonów Google Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo i wielu innych. Większość użytkowników straciła dostęp do Telegrama na Android Auto 10.9.

Co się stało? Nie brak sugestii, że to Telegram wycofuje wsparcie dla platformy. Wcześniej komunikator przestał być dostępny dla zegarków z WearOS, więc może Telegram ogranicza obsługiwane platformy? To ma sens. Użytkownicy zgłaszają również, że starsze wersje aplikacji działają w ich samochodach. Powrót do starszej wersji Telegrama w niektórych przypadkach przywraca jego obecność na Android Auto 10.9.

Wygląda na to, że problem nie leży po stronie Google. Niemniej firma bada sprawę i prosi użytkowników o dodatkowe informacje. Pozostaje czekać na rozwiązanie, a w międzyczasie… chyba przesiąść się na inny komunikator.

