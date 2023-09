Android 14 opóźniony. Uderzenie w Samsunga, OnePlus i innych producentów

Android 14 po raz pierwszy został zapowiedziany już w lutym 2023 roku, gdy Google udostępnił pierwszą wersję deweloperską. Wiosna i lato upływała pod znakiem kolejnych wersji beta, a ostatnia z nich ma oznaczenie 5.2. Według wcześniejszych deklaracji Google, 5 września do repozytoriów miała trafić czysta wersja źródłowa AOSP z finalnym Androidem 14. Powinni na tym również skorzystać użytkownicy telefonów Pixel.

Tak się jednak nie stało, ale Google nie podało jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Jak jednak przekonuje Mishaal Rahman, analityk rynku Androida, producent systemu zdecydował się przesunąć wydanie czternastki na premierę nowej serii smartfonów Pixel 8. Oznacza to, że stabilna wersja Androida 14 ujrzy światło dzienne 4 października, wraz z nową linią telefonów Google.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month.



This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today.



OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5