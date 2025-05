Afera szpiegowska wśród fanów Star Wars. To brzmi jak kolejna teoria spiskowa, ale jest prawdą

Jednak to nie z powodu przywiązania do marki. Okazuje się, że jedna ze stron zrzeszających fanów franczyzy, czyli StarWarsWeb.net to tylko przykrywa dla tajnych działań CIA . Sprawę tę odkrył Ciro Santilliego , którego hobby jest grzebanie w odmętach internetu. Zainspirował go w tym artykuł Reutersa pod tytułem America's Throwaway Spies, w którym był opisywany tego typu proceder.

Strona Star Wars przykrywką CIA

Działanie serwisu było proste, a zarazem genialne w swojej prostocie. Otóż na pierwszy rzut oka była ona poświęcona Gwiezdnym Wojnom. Jednak po zalogowaniu się odpowiednimi danymi otwierał się kanał komunikacyjny dla szpiegów pracujących dla CIA . Nie jest to jednak jedyna witryna tego typu. Sam Ciro Santilliego odkrył ich znacznie więcej. Sęk w tym, że nie on jedyny, ani pierwszy.

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele z tych witryn zostało wykrytych w Chinach, co doprowadziło do wielu egzekucji agentów CIA działających w Państwie Środka. Wszystko przez to, że strony te były napisane niedbale i ich kod zawierał wiele śladów łatwych do odkrycia nawet przez amatora, a co dopiero specjalistów do spraw bezpieczeństwa w takich krajach, jak Chiny. Po tym odkryciu strona StarWarsWeb.net zniknęła z sieci, a wpisanie jej w oknie adresu przeglądarki internetowej prowadzi bezpośrednio na stronę głowną CIA.