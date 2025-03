200 GB za darmo. Ruszyła nowa promocja

T-Mobile ruszył dziś z nową okazją na bonusowe gigabajty – aż 200 GB. Można z niej skorzystać do 31 maja 2025 r. Promocja jest dostępna wyłącznie w systemie T-Mobile na kartę w taryfie GO!.

Oznacza to, że klienci, którzy już korzystają lub wcześniej korzystali z tych ofert, na prezent się nie załapią – T-Mobile chce przyciągnąć nowych użytkowników. Jak wyjaśnia magentowy operator, darmowej paczki nie dostaną ci klienci, którzy otrzymali bonus we wcześniejszych, podobnych promocjach: „100 GB ekstra na start”, „Starter GO! z pakietem 240 GB na start” w sieci Żabka czy „Starter GO! z oferta GO! M i 600 GB”.