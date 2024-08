Zdobył srebrny medal i zaczepił Muska. Ten mu odpowiedział

Zdobywca srebrnego medalu w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego zwrócił na siebie uwagę nie tylko tym. Wyszedł ma zawody bez odzieży ochronnej, bez nauszników i soczewki, jedynie w klapkach. Podczas oddawania strzałów, jedną rękę cały czas trzymał w kieszeni. Dzięki temu występowi dał się zauważyć i zyskał przysłowiowe "5 minut sławy". Postanowił to wykorzystać i zagadał Elona Muska na platformie X. Miliarder rzecz jasna, od razu mu odpisał.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD