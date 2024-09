Wypadek w fabryce Samsunga. Materiały radioaktywne w tle

W fabryce Samsunga doszło do niebezpiecznego wypadku. Dwóch pracowników zostało narażonych na kontakt z materiałami radioaktywnymi.

Firma Samsung Electronics została ukarana grzywną w wysokości 10,5 mln wonów (około 7,9 tys. dolarów) za narażenie dwóch pracowników na niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w maju tego roku.

Wypadek w fabryce Samsunga

W wyniku zdarzenia dwóch pracowników fabryki Samsunga w Giheung (mniej więcej 40 kilometrów na południe od Seulu) zostało narażonych na kontakt z materiałami radioaktywnymi. Dawka promieniowania jonizującego była niebezpieczna dla zdrowia. Uraz dotyczył przede wszystkim ich palców.

Pracownicy zostali przewiezieni do Korea Institute of Radiological & Medical Sciences. Tam przeszli badania oraz leczenie. Jednak nie zmienia to faktu, że do samej sytuacji nie powinno dojść. Sprawie przyjrzała się koreańska Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony, która nałożyła na firmę wspominaną wcześniej karę.

W trakcie dochodzenia Samsung współpracował z organami. Firma zapewniła też, że udzieli poszkodowanym pracownikom wszelkiego potrzebnego wsparcia. Zobowiązała się również od podjęcia kroków, dzięki którym podobne wypadki nie mają się zdarzać w przyszłości.

Źródło zdjęć: sasirin pamai / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg