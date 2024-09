Produkty znanej firmy niedostępne. Problemy dotknęły 90 tysięcy osób

Niespełna dwa miesiące po ogromnej awarii usług Microsoft, związanej z błędami firmy CrowdStrike produkty firmy znów były niedostępne. Według serwisu Downdetector, problemy techniczne zostały zaraportowane przez ponad 90 tysięcy użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Dotyczyły głównie usług Microsoft 365.

We've confirmed that a change within a third-party ISP's managed-environment resulted in impact. The ISP has reverted the change and we're now seeing signs of recovery. Please look for MO888473 in the admin center or visit https://t.co/uFnnN6Svuf for the latest details.