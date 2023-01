Virgin Orbit inwestuje w spółkę firmę kosmiczną

Virgin Orbit zainwestował 5 milionów dolarów w polska spółkę kosmiczną SatRev i stał się jej akcjonariuszem. Środki te będą przeznaczone na rozwój biznesu i nowe inwestycje.

SatRev to polska firma kosmiczna, rozwijająca jedną z największych konstelacji satelitów do obserwacji Ziemi. Virgin Orbit z kolei to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych z branży kosmicznej, zajmujących się komercyjnym wynoszeniem satelitów na orbitę. To ostatnie nie zawsze jednak się udaje.

Zobacz: Dziewica nie doleciała. Lot z Cornwall to totalna klapa

Inwestycja jest ostatnim etapem długiego i udanego partnerstwa strategicznego, które przyniesie obu stronom obiecujący rozwój w ich obszarach działalności. W ramach inwestycji SatRev planuje zwiększyć skalę swojej konstelacji, wdrażając przełomowy rozkładany na orbicie teleskop do końca 2023 roku. Virgin Orbit skorzysta z sukcesu SatRev, uruchamiając w kolejnych latach setki nanosatelitów.

Z Virgin Orbit współpracujemy już od kilku lat, a teraz pogłębiamy tę współpracę. Dołączenie Richarda Bransona, twórcy Virgin Orbit do naszych inwestorów, to decyzja nie tylko strategiczna. Jestem przekonany, że osoba o takim doświadczeniu będzie dla nas ogromnym wzmocnieniem, wesprze nasz rozwój już zaawansowanych kompetencji globalnych i wzmocni naszą pozycję. Virgin Orbit pomoże nam wzmocnić kluczowe relacje z obecnymi i nowymi klientami oraz zapewni nam szybkość, rozmach i możliwości dostarczania długoterminowych rozwiązań.

– powiedział Grzegorz Zwoliński, Prezes SatRev

Polska firma rozpoczęła współpracę z Virgin Orbit w 2021 roku i od tego czasu rakieta Launcher One wyniosła na orbitę cztery satelity SatRev. Spółka w ostatnim czasie zdobyła jeden z największych kontraktów na satelitarną obserwację Ziemi o wartości prawie 39 mln zł.

Zobacz: Kosmiczna spółka SatRev pomoże w budowie sieci światłowodowych

Zobacz: W Legnicy będą produkowane nanosatelity SatRev

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SatRev

Źródło tekstu: SatRev