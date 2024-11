TikTok musi zawijać manatki. Nie chcą go w tym kraju

Kanada nie chce TikToka? Rząd tego kraju nakazał zamknięcie działalności ze względu na "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego". Choć nie jest to równoznaczne z zakazem używania aplikacji.

Rząd Kanady, pod wodzą premiera Justina Trudeau, postanowił zadziałać radykalnie. Ze względu na "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" nakazał TikTokowi zamknąć działalność na terenie swojego kraju. Decyzja wymaga, aby TikTok zamknął swoje dwa biura w Kanadzie - w Toronto i Vancouver. Nie oznacza to jednak, że został wydany zakaz używania aplikacji przez Kanadyjczyków. Władze nie wprowadziły bana na samą aplikację. W tej kwestii, pozostawia on użytkownikom swobodę wyboru.

- oświadczył kanadyjski minister innowacji, nauki i przemysłu, Francois-Philippe Champagne.

Należy doprecyzować, że wcześniej Kanada zakazała korzystania z aplikacji na urządzeniach służbowych, które należały do pracowników sektora publicznego. Decyzja ta miała miejsce kilka miesięcy po tym, jak USA uchwaliły prawo mogące doprowadzić do zakazu aplikacji u siebie, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i związki TikToka z Chinami. Platforma jednak nie jest bierna. Zaskarżyła zakaz i sprawa cały czas pozostaje w toku. Można się było domyślić, że TikTok również nie zgodzi się z postanowieniami kanadyjskich władz. Platforma tak łatwo się nie podda.

Zamknięcie kanadyjskich biur i zniszczenie setek dobrze opłacanych miejsc pracy nie leży z niczyim interesie, a ten zakaz właśnie to spowoduje. Będziemy walczyć z tym nakazem w sądzie. Platforma TikTok nadal będzie dostępna dla twórców, by mogli docierać do publiczności i wspierać rozwój firm.