TikTok będzie miał specjalną wersję dla USA

Rządowe naciski Stanów Zjednoczonych na TikToka zmusiły popularną platformę Social Media do stworzenia algorytmu aplikacji na nowo. Będzie specjalna wersja dla USA — donosi Reuters.

170 mln mieszkańców USA zobaczy co innego na TikToku

Według informacji opublikowanych przez agencję Reuters, TikTok przygotowuje drugą wersję swojego kodu algorytmu dla 170 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Według kilku źródeł, które rozmawiały z agencją, prace nad podziałem kodu rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku, zanim Kongres zatwierdził ustawę nakazującą ByteDance sprzedaż swojego biznesu w USA lub zakaz działania w kraju.

Początkowo właściciel platformy społecznościowej odmówił komentarza, ale później opublikowano oświadczenie na X, stwierdzając, że doniesienia „wprowadzają w błąd i są faktograficznie nieścisła”, nie podając jednak dalszych informacji, co dokładnie jest nieścisłe.

Według informacji Reutersa, setki inżynierów ByteDance i TikTok zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach zostały zlecone do rozpoczęcia separacji „milionów linii kodu”. Celem jest stworzenie oddzielnej bazy kodu, która będzie niezależna od systemów używanych przez Douyin – bliźniaczą platformę TikTok w Chinach.

To nie jest prosty proces

Zadanie jest o tyle złożone, że cała ta „brudna robota” zająć może programistom nawet ponad rok. Każda linia kodu musi zostać sprawdzona, aby ustalić, czy może zostać przeniesiona do amerykańskiej bazy kodu, zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Po zakończeniu prac, amerykańska wersja TikToka ma uruchamiać i utrzymywać swój algorytmy rekomendacji treści w 100% niezależnie od tego, co oglądają mieszkańcy innych regionów. Może to oznaczać zupełnie inne trendy w USA niż w reszcie świata i stworzyć oddzielną klasę tiktokowych celebrytów "US Only".

Co warto przypomnieć, ByteDance ma 9 miesięcy (licząc od kwietnia) na sprzedaż TikToka do firmy niezwiązanej z chińskim rządem, albo ma się wynieść z USA.

