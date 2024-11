Stare kasety VHS - niektóre z nich, są bardzo pożądane

Kto z nas pamięta jeszcze kasety VHS? Zanim zdecydujesz się pozbyć na dobre swojego zakurzonego egzemplarza z półki, pomyśl chwilę. Okazuje się, że zafoliowane egzemplarze z pewnych kolekcji, mogą osiągnąć całkiem satysfakcjonujące ceny.

Kasety VHS: nostalgia i wartość kolekcjonerska

Okazuje się, że do łask powracają kasety VHS z lat 70. i 80. Egzemplarze takich filmów jak "Powrót do przyszłości", "Pogromcy duchów", "Szczęki" oraz "Goonies", o ile tylko są w nienaruszonym stanie, mogą osiągać ceny w setkach tysięcy złotych w domach aukcyjnych.

Kto z nas jeszcze pamięta erę kaset VHS, magnetowidy i wypożyczalnie kaset wideo, które były niemal w każdym mieście? Okazuje się, że owszem, generalnie odeszły do lamusa, i nie korzystamy z nich od conajmniej 20 lat, ale też potrafią powrócić w wielkim stylu. Przykładem na to, jest wydarzenie sprzed dwóch lat, kiedy to zafoliowany egzemplarz kultowego filmu "Powrót do przyszłości" z 1986 roku owiał się nie lada sławą. I to jak! Jeden z egzemplarzy tego filmu został sprzedany w Heritage Auctions w Dallas, osiągając zawrotną cenę 75 tysięcy dolarów (ok. 334 tysiące złotych).

Kolekcjoner z Nowego Jorku wygrał licytację kopii kasety VHS z filmem "Powrót do przyszłości”, dodając, że kwota 75 000 dolarów była najwyższą kwotą, jaką kiedykolwiek zapłacono na aukcji zapieczętowanej, ocenionej kasety VHS.

- podało CNN.

Wiadomo, że był to przypadek skrajny, a unikalność tego przedmiotu polegało też na tym, że pochodził on z kolekcji aktora Toma Wilsona, grającego Biffa Tannena w tej kultowej serii. Ale niezależnie od tego faktu, był to sukces, który daje nadzieję miłośnikom starej elektroniki. Warto ją kolekcjonować, bowiem nigdy nie wiadomo, czy zainteresowanie tego typu rzeczami nie wróci. Wiadomo nie od dziś, że nostalgiczne przedmioty mają wielką wartość.

Zanim wyrzucimy, pomyślmy chwilę

Kasety VHS coraz częściej mają wartość kolekcjonerską, a klasyki są w stanie osiągnąć na aukcjach naprawdę satysfakcjonujące ceny, przynajmniej w USA.

Źródło zdjęć: ArtCreationsDesignPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: money.pl