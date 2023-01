Shopee zwija się z Polski. To koniec platformy w naszym kraju

Shopee wytrzymało w Polsce nieco ponad rok. Pomimo mocnej ofensywy marketingowej platforma nie utrzymała się w naszym kraju i kończy działalność.

Shopee zadebiutowało w Polsce we wrześniu 2021 roku. Platforma od początku postawiła na intensywne działania marketingowe. Do reklam zatrudniała znane w naszym kraju gwiazdy, jak np. Sławomir. To jednak nie wystarczyło. Platforma kończy swoją działalność nad Wisłą.

Koniec Shopee w Polsce

Na polskie stronie Shopee pojawił się komunikat, który mógł zaskoczyć użytkowników. Platforma poinformowała w nim, że już jutro (13 stycznia) o godzinie 23:59 oficjalnie kończy swoją działalność w naszym kraju.

Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska kończy działalność. Od 13 stycznia 2023 r. godz. 23:59 możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem platformy Shopee Polska zostanie wstrzymana.

- informuje komunikat na stronie.

Jednocześnie platforma zapewnia, że wszystkie zamówienia, złożone przed tym terminem, zostaną zrealizowane i otrzymają odpowiednie wsparcie oraz obsługę. Niestety, nie znamy powodów zamknięcia Shopee Polska, chociaż możemy się domyślać, co się stało. Serwis prawdopodobnie nie osiągnął wystarczającej rentowności. Wobec tego ktoś na górze podjął decyzję o zamknięciu platformy. Może to dziwić, bo Shopee odwiedzało więcej Polaków, niż Aliexpress.

Poza tym nie bez znaczenia jest fakt, że azjatycki właściciel Shopee ma problemy finansowe. Platforma niedawno wycofała się też z Francji.

