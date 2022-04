Dramat 61-latki. Przez 2 lata wypływały jej pieniądze z konta

61-letnia mieszkanka powiatu łomżańskiego przez 2 lata była oszukiwana przez swoją internetową miłość. Kobieta straciła przez to 300 tys. zł.

Trzeba spojrzeć prawdziwe w oczy, 61-letnia mieszkanka powiatu łomżańskiego zachowała się niczym zakochana nastolatka, która z powodu internetowej miłości całkowicie straciła rozum. Ten błąd kosztował ją mnóstwo pieniędzy.

Internetowa miłość naciągnęła ją na 300 tys. zł

Na początku tygodnia do łomżyńskich policjantów zgłosiła się 61-letnia kobieta, która zorientowała się, że została oszukana. Od 2020 roku była ona kantowana przez swoją internetową miłość. Mężczyzna podawał się za Holendra i w sumie wyłudził od kobiety 300 tys. zł. Ofiara otrząsnęła się dopiero po rozmowie z córką.

Znajomość rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy to na jednym z komunikatorów internetowych do 61-latki odezwał się mężczyzna podający się za Holendra. Chociaż była między nimi bariera językowa, to kontynuowali swoją znajomość. Po pewnym czasie oszust zaczął prosić kobietę o pieniądze. Wymyślał różne powody, jak spłata maszyn rolniczych, a nawet konieczność opłacenia kaucji, ponieważ znajduje się w tureckim więzieniu.

Kobieta wierzyła mężczyźnie i przelewała mu pieniądze. W tym celu sama się zadłużyła, biorąc kolejne pożyczki dla internetowej miłości. W sumie przelała oszustowi 300 tys. zł, których już prawdopodobnie nigdy nie odzyska.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Policja.pl