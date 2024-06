Kraków się wyróżni. Nie zgadniesz, kto przywita cię w tramwaju

Kiedyś Dymna i Turnau, teraz przyszedł czas na Makłowicza. To on, będzie wkrótce nawigował pasażerów w krakowskiej komunikacji publicznej. Krytyk kulinarny właśnie się zdecydował na tę niecodzienną rolę.

"Uwaga, włączona klimatyzacja - prosimy zamknąć okna!" - wyobrażasz sobie, że w ten sposób zagada do ciebie najsłynniejszy krytyk kulinarny, podczas podróży krakowskim tramwajem? Robert Makłowicz dołączy do plejady słynnych Krakowian, którzy czytają nazwy przystanków w mieście.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie właśnie pochwalił się nagraniem, słynnego krytyka kulinarnego - celebryty, pochodzącego z Krakowa.

Zamieściliśmy to nagranie jako przedsmak, można powiedzieć swoisty aperitif do tego, co będzie za kilka miesięcy.