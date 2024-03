Intel chce wygryźć Samsunga. Rozmowy już trwają

Intel prowadzi rozmowy z firmami w Korei Południowej. Cel Amerykanów jest prosty - przekonać do porzucenia odlewni Samsunga na rzecz zakładów Niebieskich.

W ostatnich latach widać wyraźne zmiany w polityce Intela, a wszystko za sprawą Pata Gelsingera, który został CEO w 2021 roku. Niebiescy jasno dali do zrozumienia, że zależy im nie tylko na procesorach komputerowych, ale również odbudowaniu pozycji na rynku produkcji układów półprzewodnikowych.

Intel ma przekonywać nowszymi litografiami

I o ile pozycja lidera rynku, którym jest TSMC, jest niezagrożona, tak wygląda na, że Intel chce zająć drugie miejsce. Najnowsze raport redakcji DigiTimes sugeruje, że Niebiescy planują wygryźć Samsunga.

Amerykanie prowadzą rozmowy z klientami w Korei Południowej, które mają na celu przekonanie ich do zmiany FABów z koreańskich na amerykańskie. Powodem ku temu mają być nowsze litografie. Przykładowo Intel 14A ma być dostępne już w 2026 roku, a Intel 10A w 2028 roku. Czyli rok przed odpowiednikami Samsunga.

Warto jednak pamiętać, że nazwy litografii (u wszystkich producentów) mają już niewiele wspólnego z rzeczywistością. Są to puste slogany marketingowe. Co więcej nie zawsze ten kto jest pierwszy, wychodzi na tym najlepiej - temperatury, pobór mocy itd. - co mogliśmy obserwować już w przeszłości nie raz.

Tym samym chociaż cel jest ambitny, a argumenty silne to może być to zbyt mało. Koreańczycy znani są z mocnego stawiania na rodzimych producentów. Zwłaszcza, że Samsung bardzo blisko współpracuje ze swoimi partnerami, próbując rozwiązywać wszystkie problemy i dbać o zadowolenie klientów. To właśnie ten czynnik m. in. przekonał firmę Preferred Networks do porzucenia TSMC na rzecz koreańskiego czebola.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: DigiTimes, oprac. własne