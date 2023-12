Ikea wycofa się z Polski? Jest poważny problem

Ikea ma poważny problem. W najbardziej drastycznym scenariuszu Szwedzi mogą przenieść produkcję z Polski do innych krajów.

Ikea ma w Polsce 16 fabryk i zatrudnia niemal 10 tys. pracowników. Jednak sieć ma poważny problem, który może doprowadzić do przeniesienia produkcji do innych krajów. Chodzi o drewno — informuje wnp.pl.

Ikea ma problem z drewnem

Do tak drastycznych kroków może skłonić Szwedów decyzja Lasów Państwowych, które rezygnują z certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council). Ten jest gwarantem dla kupujących, że drewno nie ma wpływu na niszczenie środowiska naturalnego. Sprzedaż innego surowca jest w Europie Zachodniej bardzo ograniczona, co stanowi dla Ikei duży problem.

Jeżeli FSC nie będzie, to oczywiście będziemy mniej konkurencyjni w Polsce. I to jest fakt. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że musielibyśmy relokować nasze fabryki do innych krajów. Skupiamy się na tym, by dotrzeć z naszym przekazem zarówno do FSC, jak i do Lasów Państwowych.

- tłumaczy Małgorzata Dobies-Turulska, prezes Ikea Industry Polska.

Dyrekcja Lasów Państwowych decyzję o rezygnacji z certyfikacji FSC opublikowała już we wrześniu tego roku. Od tego czasu już 15 z 17 regionalnych dyrekcji podjęło identyczne postanowienie. Jeśli w Polsce nie będzie dostępne odpowiednie drewno, to znacząco utrudni to Ikei produkcję i może ostatecznie doprowadzić do przeniesienia fabryk tam, gdzie surowiec będzie dostępny.

