To on pokazał nam GTA VI. Spędzi resztę życia w szpitalu

Dobiegł końca proces hakera odpowiedzialnego za włamanie do Rockstar Games. 18-latek z autyzmem spędzi resztę życia w szpitalu.

Pod koniec ubiegłego roku miejsce miał ogromny wyciek, który obejmował kilkadziesiąt materiałów wideo z głośnej, nadciągającej gry GTA VI od studia Rockstar Games. Stała za nim grupa znana pod nazwą "Lapsus$". Właśnie dobiegł końca proces sądowy skazujący głównego hackera na dożywocie.

Atak hakerski kosztował Rockstar aż 5 milionów USD

Jak donosi BBC, odpowiedzialnym za atak był 18-letni Arion Kurtaj z Oxfordu. Nastolatek włamał się do Rockstar Games przebywając na zwolnieniu za kaucją i będąc pod nadzorem policji. Włamania dokonano z hotelu przy wykorzystaniu Amazon Fire TV Stick, telewizora i smartfona.

Arion ukradł 90 filmów i część kodu źródłowego. Następnie włamał się na komunikator firmy (Slack) i domagał kontaktu w ciągu 24 godzin oraz zapłaty okupu, inaczej obiecał opublikować materiały. Rockstar najwyraźniej zignorował lub nie spełnił w całości żądań Brytyjczyka bowiem materiały trafiły do sieci.

Kurtaj został zatrzymany i postawione zostały mu zarzuty. Werdykt sądu to dożywocie spędzone w specjalistycznym szpitalu. Czemu nie więzienie? Brytyjczyk ma stwierdzony autyzm i wykazuje agresywne zachowania. Gdy przebywał w areszcie stwarzał zagrożenie dla siebie i otoczenia. Dodatkowo ocena stanu psychicznego stwierdziła "wysokie zmotywowanie do zamiaru powrotu do cyberprzestępczości"

Chociaż kara wydaje się na pierwszy rzut oka przesadzona, to Arion Kurtaj nie jest niewiniątkiem. Grupa Lapsus$ stałą również za atakami an NVIDIĘ, Ubera czy BT&EE wykradając wrażliwe dane i domagając się milionowych okupów. Na celowniku byli też prywatni ludzie i ich prywatność oraz oszczędności.

Zobacz: Nowe karty graficzne Intela zobaczymy w 2024 roku

Zobacz: Zapomnij o monitorze. Wystarczą Ci wentylatory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BBC, Rockstar

Źródło tekstu: BBC, oprac. własne