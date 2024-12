Grupa Polsat Plus i ZE PAK ruszają z produkcją zielonego wodoru

W Koninie ruszyła elektrolizernia Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK produkująca zielony wodór. Tym samym działa już pełny łańcuch wartości gospodarki zielonego wodoru Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK.

Produkcja zielonego wodoru w Koninie jest w fazie rozruchów i regulacji całej instalacji. W pierwszym etapie produkcja oparta jest o elektrolizer 2,5 MW w technologii PEM. Pozwala on na produkcję ponad 1000 kg zielonego wodoru na dobę, co daje możliwość zatankowania ok. 40 autobusów miejskich dziennie.

W kolejnych etapach liczba zainstalowanych elektrolizerów będzie zwiększana. Grupa Polsat Plus m.in. finalizuje prace nad alkalicznym elektrolizerem własnej produkcji o mocy 0,5 MW.

Zielony wodór Grupy Polsat Plus i ZE PAK spełnia międzynarodowe normy czystości wodoru do ogniw paliwowych w samochodach osobowych, autobusach i samochodach dostawczych.

Do transportu i magazynowania wodoru wykorzystywanych jest 10 wodorowozów z butlami najnowszej, IV generacji – 9 o pojemności 1024 kg i 1 o pojemności 371 kg.

Budowa stacji tankowania wodoru to kolejne ogniwo łańcucha wodorowego, który ma na celu upowszechnienie tego paliwa zarówno wśród odbiorców instytucjonalnych, takich jak miejskie zakłady transportu publicznego, jak również wśród klientów indywidualnych, którym zależy na poprawie jakości powietrza i kondycji środowiska naturalnego.

Stacje tankowania wodoru NESO

Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru NESO Grupy Polsat Plus umożliwiają tankowanie autobusów, samochodów osobowych i dostawczych. Sieć stacji NESO systematycznie się rozwija – działające już stacje zlokalizowane są w Warszawie, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie, a jeszcze w tym roku zostanie uruchomiona we Wrocławiu.

Stacje NESO są w pełni samoobsługowe, a korzysta się z nich podobnie jak z tradycyjnych stacji. Tankowanie samochodu osobowego trwa ok. 3-4 minuty i zapewnia to zasięg na ok. 650 km. Tankowanie autobusu zajmuje kilkanaście minut, a jego zasięg wynosi ok. 450 km.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus