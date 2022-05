Google będzie rozdawać laptopy, w puli 43 tys. komputerów

Dokładnie 43 tys. Chromebooków trafi do ukraińskich nauczycieli, aby mogli kontynuować nauczanie w czasie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu, podano.

Google wspiera Ukrainę niemalże od początku rosyjskiej inwazji. W tym czasie zdążył m.in. nałożyć odpowiednie filtry w Mapach, by utrudnić najeźdźcy wywiad i logistykę, czy dodać zdjęcia zrujnowanych miast do usługi Street View celem, jak ogłoszono, wsparcia służb ratowniczych. Na tym jednak nie koniec, bo właśnie poinformowano o kolejnych darach dla bohaterskiego narodu.

W ramach programu Google for Education, mającego na celu zapewnienie dostępu do edukacji jak najszerszej liczbie ludzi, spółka z Mountain View dostarczy mieszkańcom Ukrainy 43 tys. laptopów typu Chromebook – poinformował szef resortu transformacji cyfrowej, Michaił Fiodorow. Wszystkie te urządzenia trafią do nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych, by mogli oni kontynuować nauczanie jeszcze w trakcie trwania wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu.

Mało tego, Google zobowiązał się również do przeprowadzenia kursów z technik i narzędzi do nauczania zdalnego. Ponadto, ma udostępnić specjalną wersję pakietu Workspace for Education. Ponoć lepiej niż zazwyczaj przystosowaną do specyficznych potrzeb Ukrainy, choć na ten moment nie wiadomo dokładnie, co firma ma na myśli.

Tysiące szkół zostało zbombardowanych, wiele rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ale nawet w takich warunkach nauczyciele bohatersko kontynuują proces edukacyjny i prowadzą lekcje online. Włączają zoomy i wysyłają zadania uczniom ze schronów przeciwbombowych

– wyjaśnił min. Fedorow, dziękując Google za pomoc.

Na marginesie warto dodać, że Google nie jest jedyną dużą zachodnią firmą, która wyraziła chęć udzielenia wsparcia ukraińskim nauczycielom. Wcześniej, bezpośrednio dzięki internetowi satelitarnemu Starlink, dostarczonemu przez SpaceX Elona Muska, udało się przywrócić do pracy szkołę we wsi Andriejewka w obwodzie kijowskim. Gotowość do udzielenia swych narzędzi wyraził też m.in. Microsoft.

