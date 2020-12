Facebook uderza w Apple całostronicową reklamą w gazecie

Robi się wesoło. Wcześniej w tym miesiącu Facebook został oskarżony przez 48 stanów USA o nieczyste praktyki, a w odpowiedzi... kieruje uwagę na Apple, które - wg niego - bardziej zasługuje na oskarżenia.

Zdaniem Facebooka Apple gromadzi i przetwarza więcej informacji o użytkownikach, niż robi to Facebook i Instagram razem wzięte. Dlaczego? Dotyczy to funkcji App Tracking Transparency, która pojawiła się w iOS 14.3. Ma ona na celu zbieranie informacji o użytkownikach. Obrońcy prywatności już wcześniej apelowali do Apple, aby zmieniło sposób jej funkcjonowania, jednak bez efektu. W środę na łamach dzienników New York Times, Wall Street Journal oraz Washington Post pojawiła się całostronicowe ogłoszenie od Facebooka, w którym oskarża on firmę z Cupertino o wykańczanie mniejszych biznesów poprzez ograniczenie ich przychodów oraz ograniczanie darmowych treści. W całości wygląda ono tak:

Zauważmy, że tytuł brzmi: "Apple konta darmowy internet", co ma zasugerować czytelnikom, że Apple chce skomercjalizować wszystkie treści i aplikacje dostępne w sieci. Na walce w gazetach jednak nie koniec - gigant sieci społecznościowych zadeklarował także wsparcie dla Epic Games w trakcie jego batalii sądowej z Apple. Jednym zdaniem podsumowując: wśród gigantów zaczyna się walka na całego. A co z tego wyniknie - tego nie wie nikt.

