Facebook ma błąd. Zwykłe wpisy są usuwane jako spam

Awaria ma szeroki zasięg. Jeden z automatycznych filtrów reaguje w nieprzewidywalny sposób i oznacza przeróżne treści o koronawirusie jako spam, w tym szanowane źródła i wartościowe artykuły. Oberwało się zarówno osobom prywatnym, jak i cenionym wydawnictwom. Dziennikarze Times of Israel powiadomili na Twitterze, że w ramach walki z dezinformacją usunięty został wartościowy artykuł.

Takich skarg było więcej, także z Polski, także wśród moich znajomych.

Niektórzy przypuszczają, że przyczyną awarii jest brak nadzoru nad sztuczną inteligencją do moderacji treści. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Facebook wysłał pracowników do domu. Problem w tym, że moderatorzy nie mogą pracować w zaciszu swoich mieszkań ze względu na zasady zachowania poufności. To oczywiste – nikt nie chce, by członkowie rodziny albo współlokatorzy zerkali przez ramię podczas moderacji. Według tych teorii model maszynowego uczenia został „sam w domu” i zrobił imprezę.

Guy Rosen, wiceprezes Facebooka, wyjaśnił tę sytuację bliżej. To zwykły błąd w systemie antyspamowym, który nie ma nic wspólnego z przerzedzeniem szeregów pracowników Facebooka. Rosen wyjaśnił na Twitterze, że awaria wystąpiła w systemie usuwającym linki do stron naruszających standardy społeczności.

We're on this - this is a bug in an anti-spam system, unrelated to any changes in our content moderator workforce. We're in the process of fixing and bringing all these posts back. More soon.