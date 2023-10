Zapomnij o banku. Elon Musk chce, by trzymać pieniądze u niego

Elon Musk nie patrzy już na Twittera jak na medium społecznościowe. Miliarder chce, by X stał się aplikacją do wszystkiego, również do zarządzania finansami.

Elon Musk rządzi Twitterem już okrągły rok. W tym czasie na platformie pojawiło się wiele zmian, lecz mało która spodobała się jej użytkownikom. Zwolnienie dużej części pracowników, wprowadzanie nowych systemów subskrypcyjnych, a także rebranding mogą mieć swój cel, który dotychczas pozostawał niewidoczny dla wszystkich poza samym miliarderem.

Musk zrobi z X platformę finansową

Podczas ostatniego zebrania pracowników X, Elon Musk wyjawił im, jaka przyszłość czeka przejętego przez niego w poprzedni roku Twittera. Według niego X stanie się centrum finansowego świata, a zmiany zostaną wprowadzone w ciągu zaledwie roku. Nie chodzi tylko o to, że za pośrednictwem platformy X będzie można dokonywać płatności. Z nagrania audio pozyskanego przez The Verge wynika, że całe życie finansowe użytkowników dawnego Twittera może zostać skupione wokół X. Docelowo w wizji Muska, Twitter zastąpi użytkownikom banki.

Aktualnie przedsiębiorstwo stara się pozyskać wszystkie wymagane licencje na przesyłanie pieniędzy w całych Stanach Zjednoczonych, by móc oferować użytkownikom swoje usługi finansowe. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsze podejście Muska do stworzenia nowoczesnego, internetowego banku. Już kiedyś próbował swoich sił, tworząc platformę X, po której najwidoczniej Twitter przejął teraz nazwę. Oryginalna usługa stała się częścią Paypala, lecz Musk wyraźnie nie porzucił swojego marzenia.

Nie tylko sfera finansowa Twittera zostanie rozbudowana. Platforma w założeniu ma się stać "aplikacją do wszystkiego". Ostatnio zaprezentowano możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo za pośrednictwem platformy X. Ponadto plany obejmują również stanie się portalem komunikacji korporacyjnej pokroju LinkedIn, gdzie użytkownicy będą mogli szukać pracy.

