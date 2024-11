Ekspert o AI: możliwe, że czeka nas 3,5 dniowy tydzień pracy

To by dopiero była wiadomość, gdyby sprawdziły się prognozy eksperta w kwestii skrócenia tygodnia pracy. Wszystko jednak na to wskazuje, że w najbliższej przyszłości AI, nie tylko nie zabierze nam pracy, ale także nie pozwoli się przepracowywać.

Więcej wolnego czasu dzięki AI?

Prezes JPMorgan Jamie Dimon, przewiduje, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji ludzie w przyszłości będą mieli o wiele więcej wolnego czasu. Jego zdaniem, AI nie jest zagrożeniem dla miejsc pracy, a kolejną szansą na rozwój społeczeństwa i work-life balance.

Dając przykład dotychczasowego rozwoju technologii, Dimon dowodzi, że każde nowinki technologiczne ułatwiały życie prywatne i zawodowe ludzi. Nie inaczej powinno być ze sztuczną inteligencją.

Ludzie powinni wziąć głęboki oddech. Technologia zawsze zastępowała miejsca pracy i niektóre zawody, ale ludzie zawsze sobie z tym radzili. Nasze dzieci, dzięki rozwojowi technologii, zapewne, nie będą już chorować na raka i prawdopodobnie pracować nie więcej niż 3,5 dnia tygodniowo.

- przewiduje Dimon w wywiadzie dla Bloomberg TV.

Nie zwalnianie, ale przesuwanie

Prezes JPMorgan uważa, że o wiele bardziej realne niż zwolnienia pracowników jest, przesuwanie ich do innych zadań. Co w efekcie doprowadzi do jeszcze szybszego rozwoju firm i samej technologii. Dimon na poparcie swoich słów przywołuje przejęcie firmy First Republic z zeszłego roku. Po zakupie tej firmy JPMorgan zachował 90% pracowników, zwalniając pozostałych. Natomiast już w tym roku, w firmie, pracę znalazło kolejnych 30 tysięcy osób. Według niego, to doskonały przykład na to, że rozwój AI daje inne możliwości ludziom, a nie pozbawia ich pracy.

Rozwój technologii dokonał wspaniałych rzeczy dla ludzkości. Oczywiście po drodze zdarzały się błędy i problemy. Moim zdaniem największym ryzykiem związanym z AI jest użycie go przez złych ludzi dla cyberprzestępstw i innych oszustw.

- twierdzi Dimon.

Źródło zdjęć: tete_escape / Shutterstock.com

Źródło tekstu: livemint.com