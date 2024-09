Co z fabryką Intela w Polsce? Koniec negocjacji

Fabryka Intela w Polsce od miesięcy wywołuje wiele nadziei, powoduje też polityczne zawirowania. Nowy rząd posądzany jest o brak działań, a nawet torpedowanie inwestycji. Wygląda jednak na to, że sprawy idą w dobrym kierunku.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, przedstawił dziś aktualną sytuację dotyczącą budowy fabryki półprzewodników Intela w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja warta jest w pakiecie ponad 25 miliardów złotych, a część tej kwoty stanowi pomoc publiczna.

Od 9 lutego trwało postępowanie dotyczące pomocy publicznej prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz firmą Intel. Jak się okazuje, te negocjacje dobiegły końca. Krzysztof Gawkowski podkreśla, że nastąpiło to wyjątkowo szybko, po podobne postępowania trwają zazwyczaj dwa lata.

🌐 Inwestycja w fabrykę Intela to największa inwestycja w Polsce od dekad – działamy dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju! 🇵🇱



👤 wicepremier, minister cyfryzacji @KGawkowski pic.twitter.com/lCp8kOLuUm — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) September 13, 2024

Co dalej? Minister Cyfryzacji w najbliższych dniach złoży – za pośrednictwem Prezesa UOKiK – do Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej dla inwestycji w budowę fabryki Intela. Wartość planowanej pomocy publicznej rozłożonej na lata 2024 – 2026 to ponad 7,4 mld zł (1,8 mld dolarów). Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce w ostatnich latach.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej jest uzyskanie także przez Intel statusu otwartej unijnej fabryki. Intel złożył już taki wniosek do Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla notyfikacji pomocy publicznej dla firmy Intel. To ważny krok, na który czekaliśmy ostatnie kilka miesięcy i o który zabiegaliśmy w Brukseli. Fabryka półprzewodników w Polsce jest coraz bliżej realizacji. Wzmocni to znacząco gospodarkę, jak i bezpieczeństwo kraju

– przekonywał Krzysztof Gawkowski.

Jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji, równolegle zostaną uruchomione prace związane z uzyskaniem zgody Rady Ministrów na udzielenie pomocy publicznej Intelowi. Wicepremier Gawkowski podkreśla, że prace te mają najwyższy priorytet wśród innych zadań realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, powiedział, że podpisanie umowy z Intelem powinno nastąpić do końca tego roku, wtedy też będzie możliwe rozpoczęcie budowy zakładu.

Zobacz: Intel w Polsce. Ruszyły przygotowania terenu pod fabrykę

Zobacz: Polska zadziałała na Niemcy jak zapalnik. Intel od razu ugrał swoje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwa Cyfryzacji