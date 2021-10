Co robić z elektrośmieciami? Nauczy tego Centrum ElektroEkologii

Producenci zachęcają nas do kupowania coraz to nowych modeli smartfonów, tabletów, słuchawek czy głośników. Ulegamy temu, a spirala potrzeb zakupowych się nakręca. Co jednak będzie z tym sprzętem za dwa, trzy lata? Jak bezpiecznie oddać go do recyklingu? Między innymi na te pytania odpowie Centrum ElektroEkologii.