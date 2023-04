ChatGPT zakazany w Polsce? Jest decyzja UODO

ChatGPT jest blokowany i zakazywany w wielu firmach, a nawet państwach. Czy to samo czeka nas w Polsce?

ChatGPT stworzony przez firmę OpenAI został ostatnio zablokowany we Włoszech z powodu obaw o prywatność użytkowników oraz możliwość korzystania z narzędzia przez osoby niepełnoletnie. Sprawie postanowiły przyjrzeć się inne kraj, w tym między innymi Niemcy oraz Brytyjczycy, którzy nie wykluczają podobnych kroków. A co z Polską?

ChatGPT bez zakazu w Polsce

Wśród krajów, które prowadzą postępowanie w sprawie OpenAI i ChatGPT nie ma na ten moment Polski — informuje Rzeczpospolita. Urząd Ochrony Danych Osobowych nie prowadzi w tej sprawie żadnego postępowania. Do UODO nie trafiły w tej sprawie też żadne skargi od firmy lub osób prywatnych. Nie oznacza to, że nie zmieni się to w przyszłości, gdy zakaz zacznie obowiązywać w innych państwach.

Rozwiązanie firmy OpenAI budzi ostatnio duże kontrowersje z powodu problemów z odpowiednimi zabezpieczeniami. Przekonała się o tym Samsung, który wprowadził ChatGPT dla swoich pracowników, aby ułatwić im pracę. Jednak algorytm został nakarmiony wrażliwymi informacjami, które stały się częścią szerokie bazy programu i tym samym publiczne. Koreańska firma co prawda nie zrezygnowała z rozwiązania, ale uczuliła pracowników i wprowadziła pewne ograniczenia.

ChatGPT został zakazany w całych Włoszech, a także we francuskim mieście Montpellier. To prawdopodobnie dopiero początek blokad, o ile firma OpenAI nie wprowadzi odpowiednich zabezpieczeń.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita