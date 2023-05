Używa ChatGPT zamiast pracować. Zarobił już parę tysięcy

Autor opowiadań science-fiction twierdzi, że zarobił tysiące dolarów wydając testy generowane przez sztuczną inteligencję oraz ilustrowane obrazami z Midjourney.

ChatGPT jest zdolny do wielu rzeczy, w tym do tworzenia dzieł sztuki, co udowodnił już nie raz. Niemiecki artysta Boris Eldagsen zdobył główną nagrodę w prestiżowym konkursie fotograficznym Sony World Photography Awards, wykorzystując grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Reżyser filmów Marvela jest natomiast przekonany, że sztuczna inteligencja może być użyta do pisania scenariuszy filmów fabularnych.

ChatGPT jest jednak głównie przeznaczony do pisania, co zamierza wykorzystać na przykład Wikipedia do tworzenia zamieszczanych na niej informacji. Inną przydatną funkcją chatbota jest umiejętność opowiadania historii.

Opcję tą wykorzystał Tim Boucher, który wskazuje, że od sierpnia 2022 roku wydał prawie 100 e-booków, stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Sprzedaż dzieł między majem a sierpniem przyniosła mu około 2000 dolarów zysku, czyli ponad 8 tysięcy złotych. Książki są dostępne na rynku Gumroad i są z budowane z 2000 do ponad 5 000 słów. Koszt każdej z nich wynosi od 1,99 do 5,99 dolarów, czyli 10-20 złotych.

Boucher wyjaśnia, że publikuje krótkie treści o tematyce science-fiction, gdyż bardzo trudno jest za pomocą ChatGPT napisać dłuższe teksty. Sztuczna inteligencja nie zawsze zachowuje jedną i spójną akcję lub zarys postaci. Ma także problemy z utrzymaniem się w ramach czasowych.

Najczęściej wybiera opowiadania, które prezentują wycinek z życia bohatera, przeplatane fikcyjnymi opisami, które zarysowują dystopię. Opowiadania stanowią kontinuum i łączą się w jedną spójną historię, co zachęca czytelników do zakupu wielu tomów naraz. Stworzenie i opublikowanie dzieła zajmuje autorowi około 6 do 8 godzin. W nielicznych przypadkach były to zaledwie trzy godziny.

Autor deklaruje, że połączył ChatGPT z Claude Anthropic, konkurencyjnym generatorem tekstu uruchomionym przez dawnych pracowników OpenAI. Dodatkowo opowiadania ilustrowane są z użyciem Midjourney, generatora obrazów wykorzystującego sztuczną inteligencję.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock

Źródło tekstu: Newsweek.com, oprac. własne