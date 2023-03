Zdjęcia z aresztowania Trumpa hitem w sieci. Są fałszywe

Stworzona przez sztuczną inteligencję relacja fotograficzna z aresztowania Trumpa osiąga zawrotną liczbę wyświetleń na Twitterze.

Donald Trump od wielu dni zapowiada, że zostanie niesprawiedliwie aresztowany. Ława przysięgłych na Manhattanie dotychczas jednak wstrzymuje się z postawieniem byłego prezydenta w stan oskarżenia. Byłby to pierwszy przypadek postawienia zarzutów karnych prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych.

Trump oskarżany jest między innymi o fałszowanie dokumentacji biznesowej oraz zapłacenie w 2016 roku gwieździe filmów porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie ich romansu.

Twitter huczy na temat aresztowania Trumpa

Choć dotychczas były Trump nie został postawiony w stan oskarżenia, na Twitterze krążą obrazy jego aresztowania. Jak się okazuje, zostały one wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Twórcą zdjęć jest Eliot Higgins, założyciel i dyrektor kreatywny w Bellingcat, holenderskiej witryny dziennikarstwa śledczego. Higgins stworzył zdjęcia z aresztowania Trumpa za pomocą programu Midjourney i opublikował je jako żart.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

W oryginalnym poście ze stworzonymi zdjęciami Trumpa dał jasno do zrozumienia, że ​​są to sztucznie wygenerowane zdjęcia. Szybko jednak zaczęły one żyć własnym życiem poprzez udostępnienia użytkowników Twittera, wskazujące w opisach na faktyczne aresztowanie prezydenta.

Zdjęcia przedstawiające byłego prezydenta przewracającego się podczas aresztowania, szarpiącego się z policjantami, a nawet uciekającego przez stróżami prawa, zgromadziły już ponad pięć milionów wyświetleń na Twitterze. Szybko rozprzestrzeniły się też na inne portale takie jak Instagram i Facebook.

Zdjęcia pokazują jak sztuczna inteligencja potrafi oszukiwać

Higgins wskazuje, że obrazy mogą służyć do zademonstrowania, jak dobre stały się teraz algorytmy do generowania realistycznych obrazów. Istnieje jednak także fotografie z błędami, na przykład na jednej z nich Trump ma trzy nogi. Jest też jeden na których były prezydent prezentowany jest z policyjnym paskiem, co zgodnie z realiami, nie powinno mieć miejsca.

Higgins wskazuje, że mimo tempa rozwijania się sztucznej inteligencja brakuje jej jeszcze trochę do doskonałości, a niektóry elementy takie jak części ciała są wykrzywione i odbiegające od naturalnego wyglądu.

Higgins został ukarany za stworzone obrazy, ale jedynie przez Midjourney, który zablokował mu dostęp do tworzenia grafik.

